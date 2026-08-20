Украинская сторона готова садиться за стол переговоров по урегулированию конфликта с Россией. В этом заверил в четверг, 20 августа, первый заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица.

Украинский чиновник, которого цитируют местные средства массовой информации, рассказал о готовности Киева "садиться за стол переговоров, готова слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы".

Кислица подтвердил, что обсуждение путей урегулирования конфликта, которое велось при участии Соединенных Штатов, поставлено на паузу. Тем не менее, Киев рассчитывает на визит американских переговорщиков, чтобы сдвинуть переговорный процесс с места, подчеркнул представитель офиса Зеленского.

Заявление из Киева прозвучало вслед за комментарием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об отсутствии оптимизма относительно перспектив возобновления переговоров. При этом представитель Кремля подчеркнул: специальная военная операция продолжается — динамика на фронтах хорошо известна.

Между тем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что специальная военная операция России на Украине приближается к логическому завершению. Сенатор пожелал американским властям "быть более разумным и принять верное решение" относительно взаимоотношений с Украиной и с Россией, ведь "от этого зависит позиция зарвавшегося киевского руководства, военных и политиков, включая Владимира Зеленского".