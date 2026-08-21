Мобилизация в России не планируется, заявил Небензя

Россия не планирует проводить массовую мобилизацию, так как в ней нет необходимости. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.



"На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается", — заявил Небензя журналистам.



Российский дипломат подчеркнул, что об отсутствии необходимости в мобилизации уже неоднократно заявлялось официально. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи и публикации о возможной мобилизации в России пургой и провокацией, разжигаемой врагом.