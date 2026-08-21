В МИД назвали страны, вызывающие опасения в преддверии выборов в Госдуму

Наибольшую обеспокоенность в связи с голосованием на выборах в Госдуму за рубежом вызывают шесть стран, заявил посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер.



"Наибольшую обеспокоенность вызывают страны, где клиническая русофобия поразила подавляющую часть управляющих элит — Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для "заукраинцев", — сказал дипломат.



Он не исключил, что со стороны украинских активистов также возможны провокации.



Выборы депутатов Государственной думы назначены на 20 сентября, голосование пройдет в период с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их важнейшим событием.