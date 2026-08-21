Новое заявление о массовой мобилизации: Небензя сказал как есть

Россия не планирует проводить массовую мобилизацию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, в мобилизации нет необходимости.

"На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается", - сказал Небензя в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что об отсутствии необходимости в мобилизации уже несколько раз заявляли разные чиновники.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал распространяемые слухи о возможной мобилизации в России являются провокацией. Он убежден, что эти публикации являются частью информационной кампании против нашей страны.

До этого депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что предпосылок к мобилизации в России нет. По его мнению, слухи разгоняет Украина, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России.