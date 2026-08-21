Силы ПВО сбили семь БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, заявил столичный мэр Сергей Собянин в мессенджере MAX. Есть ли пострадавшие и разрушения, не сообщается.

Из-за атаки столичные аэропорты перешли на ограниченный режим работы.

Накануне Собянин рассказал о 250 летевших на Москву дронах, большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. Непосредственно у столицы были сбиты 28 БПЛА.