"Я не стесняюсь об этом говорить": Филипп Киркоров объяснил, что с ним стало

В последнее время Филипп Киркоров сильно изменился. Он сделал ринопластику, значительно похудел и снова поправился, вставил новые зубы. Впервые артист объяснил, почему переменил внешность.

Откровенно обсудить то, что с ним стало, Филипп Киркоров решил на открытии фестиваля "Новая волна" в Казани. По словам короля поп-сцены, он изменил нос "не от хорошей жизни". "У меня были проблемы с дыханием, мне сложно было спать, периодически закладывало нос. Главное — не увлекаться этим и не превращаться в мумию, как многие, даже западные звезды. Я не стесняюсь об этом говорить", - заявил певец.

Киркоров считает, что любой уважающий себя артист должен следить за собой, чтобы достойно выглядеть перед публикой. "К сожалению, мы не становимся моложе с годами. Я артист, это моя профессиональная обязанность — хорошо выглядеть внешне и подтягивать себя во всех отношениях", - рассуждает Филипп.

Так, он признался, что во время отпуска в Греции располнел. Он поправился на пять килограммов и еле влез в концертный костюм. Теперь исполнитель намерен взять себя в руки и обратно похудеть, передает Starhit.

Также Филипп Киркоров сообщил, что поработал над зубами. "Восстановили точную копию моей улыбки, которая была 40 лет назад", - похвастался артист.

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