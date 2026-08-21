Россия остается открыта к диалогу с США по Украине

Москва остается открытой к диалогу с Вашингтоном по украинской проблеме.

Об этом заявил заместитель МИД России Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что подобная готовность к переговорам не является основанием для пересмотра принципиальных подходов Москвы по кризису на Украине.

"Остаемся открытыми к диалогу с Вашингтоном, но это не означает, что мы отступимся от наших принципиальных позиций", - сказал дипломат в интервью News.ru.

Рябков подчеркнул, что любой диалог с США будет строиться исключительно с учетом российских интересов.

Ранее в СМИ появилась информация, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут прибыть в Москву для очередных консультаций по Украине.