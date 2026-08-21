Жена Газманова сообщила о расставании дочери с мужем спустя полтора месяца после свадьбы

1 июля единственная дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж. О радостном событии сообщила супруга прославленного артиста Марина.

Известно, что избранником Марианны стал мужчина по имени Максим. По некоторым данным, он бизнесмен и ведет непубличный образ жизни.

О грандиозном событии Олег и Марина Газмановы рассказали на открытии фестиваля "Новая волна" в Казани. "Свадьба прошла замечательно, без драки, очень красиво было. Жених и невеста выглядели прекрасно. Очень достойно, все хорошо", - поведал певец.

Олег Газманов назвал избранника дочери "хорошим парнем", а супруга Марина уточнила, что Марианна и Максим были знакомы два года, прежде чем официально оформили отношения. "За это время они проверили свои чувства, прошли тяжелые испытания. В этом году оба закончили университет, Марианна получила диплом МГУ. Вот и решили пожениться", - рассказала жена Газманова.

Вот только Марианне и Максиму грозит серьезное испытание. Марина сообщила о расставании пары. "Парень уходит в армию. Он из семьи военных людей. Марианна будет ждать", - объявила Марина.

Газмановы мечтают о пополнении в семействе, передает Starhit. "Очень хотели бы внуков, но всему свое время", - призналась супруга известного певца.

Отметим, что это первая свадьба в семье Олега Газманова. Его старший сын от первого брака Родион, которому уже 45 лет, ни разу не был женат, детей у него нет. Средний 28-летний приемный сын Филипп тоже не состоит в браке.

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