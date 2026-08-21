ФСБ сорвала попытки Киева устроить теракт в Москве с помощью "малых" БПЛА

Киев активизировал попытки осуществить теракт в Москве и Подмосковье с помощью БПЛА малой дальности. Об этом сообщили в ФСБ.

В ведомстве сообщили, что ВСУ пытаются запустить дроны в непосредственной близости от целей. Все попытки были сорваны.

Так, задержаны восемь человек, которые по заданию Киева пытались запустить 35 дронов и атаковать ими оборонное предприятие в Подмосковье. В Мурманской области задержали иностранца, причастного к попытке запуска в Москве дрона для разведки зданий органов госуправления. Кроме того, задержанный пытался запустить дрон на железнодорожном вокзале в столице для выявления цистерн с нефтью. Мужчину задержали в Мурманске, куда он прилетел для незаконного перехода через границу с Норвегией.

В ФСБ считают, что Киев пытается совершить теракты с использованием "малых" БПЛА из-за неспособности эффективных дальних ударов.