ФСБ раскрыла подробности многомесячной операции по выявлению террористов

Масштабная операция ФСБ позволила предотвратить серию диверсий и терактов, которые готовили агенты Киева в столичном регионе. Пособники неонацистов шпионили за объектами транспорта, железнодорожными составами и оборонными предприятиями. Планировали атаки с помощью дронов, полученных по контрабандным каналам из стран Евросоюза. Задержаны 8 радикалов. Один уничтожен. Операция по выявлению террористов шла несколько месяцев - и сегодня ФСБ раскрыла ключевые подробности.

Спецназ ФСБ задержал иностранца за нарушение прохода в пограничную зону. Под покровом ночи тот шёл в сторону Норвегии. Но российские спецслужбы за мужчиной следили ещё с момента его прилёта в Мурманск.

Мужчина находился в России легально. С хорошим высшим образованием. Мог бы построить блестящую карьеру, но выбрал другой путь. Контакты с украинской разведкой искал с 2023 года. Таких принято называть идейными. Для которых Россия - враг.

В ФСБ объясняют: в условиях нарастающего давления нашей армии в зоне проведения СВО киевский режим активизировал попытки совершения терактов на территории России с использованием беспилотников малой дальности. Чтобы запускать их в непосредственной близости от выбранных целей.

В июне силовики пресекли попытку спецслужб Украины совершить теракт на оборонном предприятии в Московской области. Для этого боевики из Киева через Словакию, Польшу и Белоруссию отправили в столичный регион 35 FPV дронов с канадской системой управления и иностранной взрывчаткой. Их спрятали в ящики с испанской керамической плиткой. Однако поставка шла под наблюдением ФСБ. В момент запуска дроны были уничтожены силами спецназа.

Исполнитель теракта задержан. Один из пособников при задержании оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен. Тогда в ФСБ выяснили: подготовкой теракта руководил Альберт Васильев: украинский видеоблогер, певец и киноактёр. Известен под псевдонимом "Киевстонер". Живёт в Европе.

За этот год российским спецслужбам удалось предотвратить несколько попыток терактов с использованием дронов, которые должны были запускать с территории России. В ФСБ отмечают, что фиксируют случаи, когда наши граждане становятся жертвами телефонных мошенников - сотрудничают с врагом. Их либо запугивают, либо используют в тёмную: внушают, что они помогают своим правоохранительным органам.

В очередной раз силовики напоминают: ни МВД, ни ФСБ, ни какие-либо другие структуры не связываются с людьми по телефону или через мессенджеры и не просят о помощи. Так, в Ростовской области противник 13 дронами с боевой частью по килограмму взрывчатки на каждом хотел атаковать военный аэродром. Но мужчина, которого пытались завербовать, всё рассказал нашим спецслужбам. Теракт предотвратили ещё на стадии подготовки.

Правоохранительные органы просят граждан быть внимательными. Не идти на поводу у телефонных мошенников. Не выполнять задания якобы спецслужб. Иначе наказание за госизмену и террористический акт - вплоть до пожизненного лишения свободы. Если же добровольно сообщить о готовящемся преступлении, как в Ростовской области, к уголовной ответственности не привлекут.