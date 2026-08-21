Спецборт МЧС России сбросил более 200 тонн воды на пожары в Сербии

Более 200 тонн воды сбросил спецборт МЧС России на крупнейшие очаги возгорания в Сербии. За первый день работы наша оперативная группа спасателей совершила пять вылетов.

Главная задача - не допустить перехода огня на дома и минимизировать угрозу для жителей. За распространением природных пожаров следят из космоса. Мониторинговая служба МЧС выявила 22 очага на северо-востоке республики. Из опасной зоны эвакуируют население.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь и отметил высокий профессионализм наших спасателей. Они смогли точечно сбросить 20 тонн воды прямо в центр очага возгорания. В результате удалось отстоять 50 домов.