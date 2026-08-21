Собянин: Восемь высокотехнологичных производств запущено в "Технополисе Москва"

10 новых высокотехнологичных объектов появятся до конца года в особой экономической зоне "Технополис Москва". Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин, их возведут как за счёт городского бюджета, так и частых инвестиций.

Среди ключевых проектов - компании по выпуску жизненно важных лекарственных средств, биотехнологических препаратов, современное производство печатных плат и авиационных интерьеров.

Кроме того, в этом году на площадках особой экономической зоны уже открыли 8 высокотехнологичных предприятий. В их числе - единственный в России завод полного цикла по выпуску дезинфекционного и стерилизационного оборудования собственной разработки.