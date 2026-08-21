Лидеры предвыборного списка "ЕР" провели встречу с активом партии и ее сторонниками

Лидеры предвыборного списка "Единой России" провели встречу с активом партии и её сторонниками. Федеральный перечень кандидатов возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и руководитель "Юнармии" Владислав Головин.

На мероприятии обсудили детали народной программы партии в таких областях как экономика, социальная сфера, наука, образование. А также подготовку ко второму этапу 23 съезда партии, который состоится завтра в Москве.