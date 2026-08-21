Новую партию гумпомощи отправляет в зону СВО организация "Русский мир"

Очередную партию гуманитарной помощи отправляет сегодня в зону СВО организация "Русский мир". Она получила поддержку Фонда президентских грантов.

Благодаря этому у волонтеров появилась возможность закупить необходимые материалы и расширить объем производства. В этом году в разных регионах России открылись новые филиалы. В них трудятся десятки добровольцев. Они плетут маскировочные сети, шьют спецодежду, собирают продуктовые наборы. Планируется, что в ближайшие месяцы фронт получит почти сто партий необходимых вещей.