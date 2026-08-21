Уникальный случай: самка леопарда передала свое потомство другой в Приморье

Уникальные кадры зафиксировали в приморском национальном парке "Земля леопарда". На них видно, как пятнистое семейство пользуется услугами няни, которая учит юных хищников охотиться и готовит их к самостоятельной жизни в дикой природе. При этом с родной матерью котята также выходят на прогулку.

Самкам леопарда порой тоже нужна помощь в воспитании потомства. Пятнистая кошка под номером LEO158F неожиданно для ученых решила воспользоваться услугами няни.

"Она помогает им в охоте, показывает, как можно жить в дикой природе. То есть полностью готовит к самостоятельной жизни в дикой природе", - рассказал Иван Раков–Наумец, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

За этими двумя котятами специалисты нацпарка "Земля леопарда" наблюдают уже несколько месяцев. Фотоловушки фиксировали их сначала с родной матерью, а затем подрастающее пятнистое поколение появилось уже в сопровождении другой самки. Причем, все четверо живут на две страны.

"Мы их фиксировали с одной матерью и в России, и в Китае, но позже они вернулись из Китая, и отмечались с другой абсолютно самкой. Котята так же ходят за ней след в след. Но самка при этом другая", - рассказал Иван Раков–Наумец.

Родная мама котят – дама в возрасте, ей около 10 лет. Этот выводок у нее далеко не первый. А вот няне лет пять, и своих детей у нее еще не было. Почему одна самка передала потомство другой – остается загадкой. Такой уникальный случай последний раз фиксировали более 50 лет назад.

"Тогда сотрудники заповедника, описывая такой феномен, они предполагали, что новая приемная самка она может быть в родственных связях с изначальной матерью. Допустим, быть ее дочерью", - отметил Иван Раков–Наумец.

За годы исследований ученым "Земли леопарда" удается раскрывать все новые секреты из жизни этих самых редких диких кошек на планете. Одно из последних больших достижений - подсчет особей совместно с китайскими коллегами. Так как нацпарк граничит с КНР, некоторые животные спокойно переходят из одного государства в другое.

Сегодня ученые насчитывают 223 особи дальневосточного леопарда. 135 из них фиксируются на территории России, 115 – в Китае. При этом 27 кошек, так называемые трансграничные животные, и регулярно переходят российско – китайскую границу. Таких цифр ученым удалось достичь благодаря программе сохранения этих животных. С начала двухтысячных популяция увеличилась почти в шесть раз.