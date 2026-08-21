"Почти снят скальп": звезда "Уральских пельменей" Илана Дылдина рыдает над собачкой, которая защитила ее от овчарки

Илана Дылдина (Юрьева) сообщила о чудовищном инциденте. На нее напала большая сторожевая собака.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" звезда комедийного шоу "Уральские пельмени" рассказала о жуткой ситуации, в которую попала вместе со своим йоркширским терьером по кличке Клепа.

"Вот такое утро в крови. Я вышла на пробежку, как всегда, с Клепой. И на нас бросилась овчарка. Клепа взяла удар на себя", - коротко сообщила шокированная Дылдина.

В подтверждение она опубликовала фотографию, на которой запечатлела свою окровавленную руку.

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Оказалось, хозяин овчарки забыл закрыть ворота. Все произошло настолько быстро, что Илана не успела уберечь любимицу от опасности. В первые секунды актриса испугалась, что большая злая собака может напасть и на нее. Рыдающая Дылдина сообщила, что отвезла Клепу в ветеринарную клинику, она уже на столе хирурга.

"Сейчас она в реанимации. У нее сломана челюсть. И почти снят скальп. Пожалуйста, молитесь, чтобы она жила!!! Она спасла меня от овчарки", - обратилась к подписчикам потрясенная Илана.

Позднее она сообщила, что Клепа пришла в сознание, однако в больнице она пробудет минимум неделю. Также актриса поблагодарила всех за поддержку и добрые слова.

Напомним, что Илана Дылдина более десяти лет успешно работает с коллективом "Уральские пельмени". Актрису пригласили в шоу, когда она была еще студенткой. Однако Илана умеет не только смешить. Не так давно она снялась в фильме Валерии Гайи Германики "Обоюдное согласие", где предстала в совершенно ином амплуа.

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