Названа настоящая причина возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Лондон

Брак Меган Маркл и принца Гарри подвергался серьёзным испытаниям из-за их многолетних конфликтов с королевской семьёй. Ссоры с родственниками разрывали Сассекских на части.

Герцог и герцогиня, сыгравшие пышную свадьбу в 2018 году, отказались от исполнения королевских обязанностей в 2020 году и начали новую жизнь в Соединённых Штатах. После переезда они, казалось, всё больше отдалялись от королевской семьи, в то время как слухи о конфликтах между родственниками продолжали набирать обороты.

Гарри и Меган не только выступили с громкими обвинениями во время интервью с Опрой Уинфри в 2021 году, но и рассказали о самых неприятных сторонах жизни в королевской семье в своём откровенном документальном сериале Netflix. Кроме того, Гарри подробно описал семейные проблемы в мемуарах "Запасной".

Однако после нескольких неудач в бизнесе в Калифорнии, как утверждает источник, Гарри и Меган обнаружили, что как супруги они оказались "на совершенно разных путях".

"Их разрывают на части семейные конфликты, разочарования в бизнесе и ожесточённая негативная реакция общественности на их шокирующие обвинения королевской семьи в расизме и травле. Их брак подвергается серьёзнейшему испытанию практически на всех уровнях", — утверждает источник RadarOnline.

В какой-то момент инсайдер во дворце даже сообщал, что супруги рассматривали возможность переезда из своего особняка стоимостью 14 миллионов долларов в Монтесито в Малибу.

"Это позволило бы Меган оказаться в самом центре мира знаменитостей, к которому она стремится, — объяснил инсайдер. — Но я не могу представить, что Гарри стал бы от этого счастливее. Он считает голливудский образ жизни настоящим адом! Он хочет от него сбежать".

На фоне напряжённых отношений между Сассексами и королевской семьёй последние новости о супругах выглядят ещё более неожиданными. Маркл не до конца уверена в столь серьёзной перемене, но это может спасти их с Гарри брак.

"Меган согласилась попробовать, но она не переезжает обратно в Британию. Шесть месяцев — это испытательный срок. Она хочет иметь стратегию выхода", — отметил инсайдер.