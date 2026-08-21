ВС России полностью вывели из строя работавшее на ВСУ предприятие под Киевом

Вооруженные силы России полностью вывели из строя промышленное предприятие под Киевом, работавшее на украинскую армию.
Удар был нанесен расчетами ударных БПЛА по предприятию в Броварах Киевской области. Предприятие полностью вышло из строя на неопределенное время.
Кадры объективного контроля представили в Минобороны России утром в пятницу. На кадрах видно задымление и интенсивное горение.
Ранее ВС России нанесли один из самых массированных ударов по военным объектам в украинском тылу возле Киева.