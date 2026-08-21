Адвокат ответил на решение суда по делу стрелявшего в БПЛА пенсионера

Волгоградский областной суд прекратил производство по делу пенсионера Николая Мухина, которого оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник из ружья.

Инцидент произошел 21 мая в селе Волково. 66-летний Николай Мухин заметил в небе летящий БПЛА, взял свое охотничье ружье ТОЗ-34 РЕМ 12 калибра и произвел несколько выстрелов в беспилотник. Сбить аппарат у него не получилось. Тогда мужчина позвонил в 112 и сообщил об обнаруженном БПЛА и произведенных им выстрелах.

"Бил пулей, но беспилотник не упал. Далековато все-таки было. Диспетчер "112" услышала выстрел. Спросила, кто стрелял, и я, конечно, не стал отпираться. Тем более у меня ружье официально зарегистрировано. Признался, а потом завертелась катавасия", - рассказал он "Российской газете".

В результате правоохранительные органы составили на Мухина протокол об административном правонарушении. Суд первой инстанции признал пенсионера виновным в стрельбе из оружия в населенном пункте и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. На заседании мужчина объяснил, что хотел защитить себя и соседей от налета.

"Мне сказали, что подбитый дрон мог упасть на жилые дома. Там лес, речка дальше, жилых домов нет. Разве было бы лучше, если бы дрон долетел до своей цели? Наказание слишком суровое, и я продолжу его обжаловать, даже если услуги адвоката обойдутся дороже штрафа. Я готовлю новую апелляцию, я не сдамся", - сказал пенсионер.

Защита Мухина обжаловала решение в районный суд, ссылаясь на состояние крайней необходимости. Однако суд второй инстанции оставил постановление мирового судьи без изменений, а жалобу — без удовлетворения. Дело вызвало широкий общественный резонанс, за Мухина вступились губернатор Курской области Александр Хинштейн, Герой России Евгений Поддубный. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян пообещала лично выплатить штраф Мухина.

Затем адвокаты обратились в Волгоградский областной суд. В кассации суд пришел к иному правовому выводу.

"Исходя из фактических обстоятельств, суд установил, что действие Николая Мухина совершено в состоянии крайней необходимости <…> Решения предыдущих инстанций отменены", - говорится в решении суда.

Административное дело в отношении Мухина прекратилось, ружье ему обязались вернуть. Лицензия на оружие у пенсионера имеется.

Адвокат Александр Гугучкин заявил, что суд формально отнесся к делу пенсионера. Первоначальное постановление было необоснованным, суд второй инстанции его необоснованно поддержал, передает его слова ТАСС.

При этом Юрист Юрий Капштык в беседе с RT отметил, что мотивы Мухина понять можно, но ответственности с него это не снимает. Пенсионер не мог знать, какой это БПЛА – разведывательный или перехватчик, а также мог создать помехи в работе ПВО: если военные видели дрон на приборах и начали отслеживать, а он исчез - это вызовет вопросы.