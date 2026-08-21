Ларисе Долиной подарили две квартиры в Москве

Певица Лариса Долина, потерявшая шикарную недвижимость в центре столицы из-за телефонных мошенников, не унывает. Влиятельные друзья подарили ей аж две квартиры.

На открытии музыкального фестиваля Игоря Крутого "Новая волна" в Казани Лариса Долина похвасталась журналистам обновками. Оказалось, друзья обеспечили ее жильем. Причем приятели подарили ей аж две квартиры, которые соединены между собой. Таким образом, получается два блока. В первом проживает Лариса Долина с любимыми кошками, а во втором — 43-летняя дочь певицы Ангелина и 14-летняя внучка Ангелина, сообщает "КП".

Напомним, Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Отметим, что эта история крайне негативно отразилась на репутации прославленной артистки. Пока певица судилась с новой владелицей квартиры, пользователи Сети возмущались и критиковали Ларису Долину. По их мнению, певице следовало "спокойно расстаться" с недвижимостью и купить себе другую, ведь "финансы позволяют", Лариса Долина считается одной из самых успешных артисток на нашей эстраде.

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