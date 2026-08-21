Вот кому досталось наследство ведущего Юрия Николаева, у которого не было детей

Накануне, 20 августа, исполнилось 40 дней как не стало вдовы известного ведущего Юрия Николаева Элеоноры. В этот день почтить ее память пришли близкие люди.

Элеонора Николаева умерла 12 июля. Ей было 74 года. Вдову Юрия Николаева похоронили рядом с мужем на 21 участке Троекуровского кладбища. Могила покойной буквально утонула в цветах: белых и красных розах, лилиях и ирисах.

Примечательно, что супруга скончалась через восемь месяцев после смерти Юрия Николаева. Они были женаты с 1975 года. Детей у пары не было.

Известно, что за два месяца до смерти у Элеоноры случился инсульт. На его фоне обострились возрастные заболевания, и она уже не выкарабкалась.

Журналисты узнали, кому досталось наследство ведущего Юрия Николаева и его супруги. Как утверждает "КП", все имущество получили племянники. Они же и явились на Троекуровское кладбище на 40-ой день после смерти Элеоноры. Ее портрет племянница украсила любимыми белыми цветами вдовы телеведущего.

Напомним, Юрий Николаев пришел на телевидение в 1973 году. Долгие годы он был ведущим одной из самых популярных музыкальных программ на ТВ — "Утренняя почта". Кроме того, он вел "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". Николаев удостоен звания народного артиста России.

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