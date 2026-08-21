Лариса Долина на "Новой волне" сверкнула огромной дыркой на ноге

Накануне, 20 августа, в Казани стартовал музыкальный фестиваль "Новая волна". Одной из первых на мероприятие прибыла Лариса Долина.

Перед журналистами прославленная артистка появилась в эпатажном образе: в дизайнерской кепке, словно облитой белой краской, в белом костюме с дырками на бедрах и длинных серьгах из серебра, похожих на рыбий скелет.

Выяснилось, что такой неоднозначный образ певице придумала единственная дочь Ангелина, которая работает в команде артистки и является буквально ее правой рукой.

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"Я в Казань всего два наряда взяла. Как раз на два концерта", - сообщила "КП" Лариса Долина.

Также артистка похвасталась, что состоятельные друзья подарили ей две квартиры, соединенных между собой. Поэтому в одном блоке живет Лариса Долина с любимыми домашними питомцами, а в другом - дочь Ангелина с внучкой Александрой.

Напомним, что Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

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