"Отстаньте от ребенка!" Губернатор позвонил нарисовавшей "Смешариков" девочке

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вступился за девочку из Болохово, которая нарисовала Смешариков на детской площадке.

Скандал разгорелся после того, как девочка нарисовала пастелью портреты Кроша, Ежика и Нюшу на резиновом покрытии детской площадки. Коммунальщики не смогли отмыть рисунки ни водой, ни спецсредствами, а 20 августа администрация района обратилась в полицию, обвинив ребенка в порче муниципального имущества.

Власти напомнили о существовании уголовных статей о вандализме и умышленном повреждении имущества. Девочке и ее родителям предложили самостоятельно смыть рисунки "до завершения проверки".

"Это будет расценено как смягчающее обстоятельство и может повлиять на меру ответственности. Просим воздержаться от самодеятельности", - заявили в районной администрации.

За девочку заступились местные жители, уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Последний лично позвонил школьнице, чтобы выразить ей слова поддержки, передает RT.

"Отстаньте от ребенка! Увидел публикацию "За смешариков - статья". Готов присоединиться к большинству комментариев. Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда", - заявил он.

По словам Миляева, не нужно пугать ребенка за его творческий порыв, а лучше помочь реализовать талант.