Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности в Арктике

Обеспечение национальной безопасности в Арктике и другие вопросы обсудили сегодня члены Совбеза России. Оперативное совещание провел Владимир Путин в Кремле. В разговоре приняли участие председатель правительства, спикеры обеих палат парламента, главы силовых ведомств и министр иностранных дел

"Уважаемые коллеги, добрый день. У нас 2 вопроса. Один носит такой общий военно-политический характер, а второй более предметный. Это стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике", - отметил Путин.