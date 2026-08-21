ЦИК утвердил результаты жеребьевки по бесплатным публикациям

Центризбирком сегодня утвердил результаты жеребьёвки, которая позволит политическим партиям бесплатно размещать публикации в газетах и журналах.

Речь об агитационных материалах, подготовленных кандидатами в депутаты Госдумы. Определили порядок публикации, даты и номера выпусков. Каждая из 10 партий, участвующих в выборах, получила равное количество полос в Российской, Парламентской и Молодёжной газетах. А также в нескольких региональных изданиях. Агитация на телевидении, радио и в печати начнётся завтра.