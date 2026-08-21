Гости фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ смогут оценить необычные блюда

Варенье из одуванчиков, традиционные рыбные пироги и другие необычные блюда из разных регионов могут попробовать гости фестиваля "Вкусы России", который проходит на ВДНХ.

Всего на площадке представлено свыше пяти тысяч наименований продукции. Посетителям рассказывают об истории появления московской плюшки, донского курника, кубанских яблок и других локальных "брендов". Для детей ежедневно проводят мастер-классы по лепке и декорированию, для всей семьи - кулинарные занятия. Фестиваль завершится в воскресенье.