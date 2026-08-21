В Москве пройдет Большой фестиваль бега

Начинаем с важной информации, для автомобилистов. В это воскресенье в столице пройдет Большой фестиваль бега. В связи с чем весь день будут действовать перекрытия на Садовом кольце.

Первые ограничения начнутся уже с полуночи. От Садовой-Кудринской улицы в сторону Маяковского тоннеля. Основные перекрытия будут вводить после 7 часов утра. Где-то они будут действовать до обеда. А где-то до самого вечера. Всего запланировано два беговых маршрута на 10 и 5 километров. А еще скандинавская ходьба и музыкальные выступления.

"В период мероприятий будет ограничен подъезд к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца, также на всех участках ограничений запретят парковку. Рекомендуем заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться метро. Подробная информация о перекрытиях опубликована на сайте ЦОДД", - рассказала Ксения Долгова, ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД.