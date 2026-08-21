Собянин: Новый мост свяжет Мневниковскую пойму и район Крылатское

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс рассказал о строительстве нового велопешеходного моста, который свяжет Мневниковскую пойму и район Крылатское. Работы идут с опережением сроков. Сейчас стартовал один из важных этапов возведения уникального объекта.

Один из самых сложных и ответственных моментов. Строители приступили к надвижке пролетного строения. С помощью гидравлических домкратов конструкцию, собранную на временных опорах, медленно толкают к противоположному берегу. Пройдено уже больше половины маршрута.

Протяженность нового вантового велопешеходного моста будет около 500 метров. Он соединит Крылатское и Хорошево-Мневники. По обе стороны Москвы-реки современные жилые комплексы, объекты спортивной инфраструктуры, парки, прогулочные зоны, но попасть с одного берега на другой для пешеходов очень трудно. Два района связаны только автомобильными дорогами. На магистралях есть дорожки для людей, но ходить там некомфортно. Совсем скоро эта проблема будет решена.

"Будут созданы непрерывный беговой и велосипедный маршрут, а также новые пешие маршруты для порядка 270 тысяч жителей. Уникальным сооружение делает сочетание арочной и вантовой схем, в русловой части расположены "распадающиеся" опорные арки, к которым подвесят пролётное строение. Такой подход позволяет создать длинный пролёт с минимальным количеством опор, сохранив при этом высокую надёжность. Строительно-монтажные работы идут с опережением сроков, планируем завершить их уже в 2026 году", - сообщил Собянин.

Впервые на стройплощадке применяют технологию дополненной реальности. С помощью специальной программы, встроенной в планшет или телефон, проектировщики могут буквально насквозь увидеть всю конструкцию моста. Достаточно просто навести камеру гаджета на сооружение. Эта технология позволяет получать достоверную информацию о ходе работ в режиме реального времени.

"К каждому элементу можно написать какие-то замечания, комментарии или еще что-то. В этой среде общих данных находятся наши проектировщики и подрядные организации. Мы одновременно видим, что происходит с объектом и точнее, быстрее можем исправлять какие-то неточности. Это позволяет ускорить процесс строительства и не допустить риска серьезных ошибок", - сообщил Ильдар Юсупов, генеральный директор Метротрансмост.

Строители уверены, велопешеходный мост отлично впишется в современную архитектуру двух районов. Пролеты украсят деталями алого цвета. В вечернее время будет работать художественная подсветка. Но главное, что жители смогут свободно перемещаться между Крылатским и Хорошево-Мневниками. Районы станут намного ближе друг к другу.