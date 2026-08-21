В ГКБ им. Буянова провели сложную реконструкцию локтевого сустава

Сложную реконструкцию локтевого сустава выполнили врачи городской клинической больницы имени Буянова. У пациентки было редкое сочетание осложнений. Но восстановить подвижность и работу руки удалось.

После операции рука Светланы Дубининой еще в гипсе - но женщина уже владеет кистью и может шевелить пальцами. Почти 3 месяца назад она упала на тротуаре и получила тяжёлый переломо-вывих локтевого сустава. Местные врачи провели несколько операций, однако не могли восстановить связки и мягкие ткани - боль усиливалась, женщина не могла двигать рукой и не чувствовала ее. За помощью приехала к столичным специалистам.

"Мы имели случай застарелого вывиха костей предплечья, развитым рубцовым процессом в этой области, как следствие травмы и как следствие того, что прошло уже достаточно много времени", - рассказал Евгений Беляк, врач-травматолог-ортопед ГКБ имени В.М. Буянова.

Случай - очень редкий и сложный. Еще немного - и женщина могла потерять руку. Но врачи клиники Буянова сделали, кажется, невозможное - смогли сохранить собственный локтевой сустав пациентки. Чтобы вернуть прочность связок, которые удерживают его в правильном положении, выбрали комплексную тактику. Многоэтапную операцию проводили больше двух часов. Использовали сразу несколько ортопедических имплантов.

"В первую очередь, это протез головки лучевой кости, который производился из специальных ортопедических сплавов, этот протез фиксировался в лучевой кости при помощи специального ортопедического костного цемента, также во время операции применялись специальные биодеградируемые фиксаторы - биодеградируемые винты, которые фиксировали сухожильный аутотрансплантат в кости", - пояснил Евгений Беляк.

Хирурги смогли вернуть устойчивость локтевого сустава, остановить поражение нервов, а главное - восстановить подвижность руки. Ежегодно специалисты больницы имени Буянова выполняют около 4 тысяч операций. Для каждого случая подбирают индивидуальную тактику, чтобы максимально сохранить здоровые ткани. Мультидисциплинарная команда, современные высокотехнологичные методики. Сегодня здесь, как и в других многопрофильных стационарах Москвы, помогают не только жителям столицы, но и пациентам из разных регионов страны.