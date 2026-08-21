Фестиваль "Русское поле" пройдет в Парке Победы на Поклонной горе

В Москве идут последние приготовления к фестивалю "Русское поле". Он пройдет завтра в Парке Победы на Поклонной горе и в этот раз приурочен к Году единства народов России и Дню государственного флага.

Для гостей будет работать 12 тематических площадок, посвящённых моде, музыке, истории, гастрономии и народным ремеслам. Помимо прочего, планируется установить два рекорда. Один по приготовлению каши в кастрюле на две тонны с ингредиентами из 30 регионов. А еще хлебный рекорд. Организаторы сделали многометровую экспозицию в виде карты России, на который можно будет увидеть хлеб со всей страны.

"У нас ячейки, в которых подписаны регионы Российской Федерации, и в каждой ячейке будет свой хлеб, который так или иначе символизирует именно тот или иной регион. Все гости фестиваля, желающие, они смогут попробовать этот хлеб и совершенно бесплатно", - рассказала Маргарита Железнова, руководитель оргкомитета, председатель жюри Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле".