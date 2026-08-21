Шахматный турнир "Звездный ход" стартовал в Южном Бутове

Увлекательные партии под открытым небом! Шахматный турнир "Звёздный ход" стартовал в Южном Бутове.

Соревнуются спортсмены-любители разных возрастов. Причём, они смогут принять участие не только в классических партиях. Их ждёт сеанс одновременной игры. Это когда опытный мастер встречается одновременно с несколькими соперниками.

"Действительно район очень любит шахматы, очень много секций, кружков, где ребята учатся играть, познают эти азы, становятся мастерами уже со временем. И, конечно же, для них было большим подарком - познакомить их и провести партии с настоящим гроссмейстером", - рассказал Роман Романенко, депутат Госдумы.