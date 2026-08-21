Волонтеры проводят реставрацию уникальной чугунной ограды усадьбы Демидовых

В Большом Толмачёвском переулке - дело большой важности. Спасение шедевра литейного искусства. Эта роскошная ограда даже чуть старше усадьбы, построенной в восемнадцатом веке для семьи промышленников Демидовых.

"Она отлита в тысяча семьсот шестидесятых годах литейным мастером Тимофеем Сизовым, и кстати, до сих пор можно еще разглядеть клейма мастера на ограде, по чертежу Федора Семеновича Аргунова, да, известного художника, архитектора", - рассказала Виктория Никитина, заведующая сектором обслуживания Информационного центра "Библиотека имени К.Д. Ушинского" Российской Академии Образования.

Создавалась для усадьбы Демидовых в Немецкой слободе, а в девятнадцатом веке переехала в Замоскворечье. Каждая секция отливалась целиком - а это невероятное мастерство и большая редкость. Но самая красивая, самая кружевная чугунная ограда Москвы давно в печальном состоянии. И пока все ахали - волонтёры взялись за дело. Люди неслучайные, опытные - благодаря им вторую жизнь уже получили многие исторические вывески на московских домах. Все проекты - только с участием реставраторов-профессионалов.

"Ограда целая, нам не нужно отливать дополнительные фрагменты, то есть никакого такого вторжения реставрационного здесь не будет. Здесь будет именно расчистка и фактически сохранение объекта культурного наследия. И получилось так, что и Библиотека Ушинского, которая и занимается сейчас эту усадьбу прекрасную, и департамент культурного наследия были сильно не против того, чтобы мы все это - за всё это взялись волонтерски. И вот оказалось - что это всем интересно", - рассказала Наталья Тарнавская, глава трудовой коммуны "Вспомнить всё".

Волонтёрами желающие становятся здесь и сейчас. Прохожие, семьи с детьми. Люди разного возраста и профессий. Сейчас занимаются расчисткой - освобождают металл от слоев краски и ржавчины. Появилась версия - у ограды изначально был другой цвет. Образцы отправили в лабораторию, ждут точного ответа - каким был цвет. Ограду потом загрунтуют, нанесут защитные средства.

А что касается здания усадьбы - после Демидовых оно принадлежало разным владельцам. В середине девятнадцатого века здесь проходили знаменитые литературные салоны графини Соллогуб. А все последнее время особняк занимает Библиотека имени Ушинского. И реставрацию здесь тоже ждут.

"Со времени постройки этого усадебного дома реставрационные работы, ремонтные работы серьезные, насколько мы знаем, не проводились, библиотека здесь живет с тысяча девятьсот сорок второго года, и вот на протяжении более восьмидесяти лет ремонтов - ну таких серьезных капитальных не было ни разу", - отметила Татьяна Усова, начальник библиотечно-информационного отдела Информационного центра "Библиотека имени К.Д. Ушинского".

Но как минимум у ограды появился шанс. Волонтёры трудятся три дня в неделю. И чем больше желающих, тем быстрее закончат работу. Планируют - к осени вход в усадьбу Демидовых будет во всём своем великолепии.