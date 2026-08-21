У семьи нет денег, чтобы похоронить бас-гитариста "Кукрыниксов" Дмитрия Оганяна

Новость о смерти Дмитрия Оганяна стала шоком для его близких и поклонников. Никто и предположить не мог такого конца.

В близком кругу бас-гитариста Дмитрия Оганяна характеризуют жизнерадостным и веселым человеком. Однако в последнее время у него были проблемы со здоровьем. У гитариста трескалась кожа на подушечках пальцев. Музыкант применял разные средства, чтобы справиться с недугом, но ничего не помогало.

Брат Дмитрия Оганяна, проживающий в Вологде, узнав страшную новость, немедленно рванул в Санкт-Петербург. Он уже связался с супругой музыканта. "Жена, сами понимаете, в каком тяжелом состоянии — в соответствующем ситуации", - вздохнул родственник.

Он дал понять, что у семьи нет денег на похороны, поэтому потребуется дополнительная помощь, передает Teleprogramma.org. "Я думаю, что нам будет актуально открыть благотворительный сбор, потому что вся эта история с похоронами — это, конечно, очень дорого. Мы будем рады помощи", - сообщил брат музыканта, у которого осталось трое детей.

Напомним, накануне, 20 августа, стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался бас-гитарист рок-группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян. Ему было 45 лет. Тело музыканта обнаружили на набережной у пруда на Мичманской улице. Рядом лежала отрубленная кисть руки и топор. Все обстоятельства трагедии, а также причина смерти Оганяна выясняются.

Дмитрий Оганян выступал в группе "Кукрыниксы", которую основал Алексей Горшенев-младший, брат лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева, почти 20 лет — до самого распада коллектива в 2018 году. После этого басист начал играть в группе "Бригадный Подряд" под псевдонимом "Вагон".

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