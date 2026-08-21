"Невероятно красивая": Мария Голубкина резко помолодела, изменив во внешности всего одну деталь

52-летняя Мария Голубкина часто сталкивается с критикой внешнего вида. Однако на днях отказавшаяся от модных филлеров, пластических операций и пренебрегающая даже косметикой актриса сумела всех удивить.

Дочь Андрея Миронова считали настоящей красавицей. Однако с годами Голубкина сильно изменилась, от ее былого очарования не осталось и следа. Не только отсутствие макияжа, но и лишний вес с часто странной прической отталкивали даже самых верных поклонников Марии. А ей, казалось, было все равно на досужие разговоры в Сети.

Но свежее фото актрисы произвело настоящий фурор. Голубкиной потребовалось изменить всего одну деталь, чтобы поразить всех внешним видом. Мария для интервью собрала волосы в хвост и повязала белый бант в черный горошек. Благодаря этому трюку Голубкина резко помолодела и удивительно похорошела, что и поспешили отметить подписчики звезды в ее блоге.

"Какой шикарный, игривый бантик. Сразу минус 10 лет"; "Вау! Казалось бы бант для юных девушек, но как он вам идет!"; "Прекрасно выглядите. Прическа очень к лицу"; "Невероятно красивая"; "Вы здесь очень хорошенькая, женственная", — осыпали актрису комплиментами поклонники.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

К слову, говорят, будто бы Марии резко постарела и перестала за собой следить из-за неудачи в личной жизни. В 2008 году актриса развелась с Николаем Фоменко после 13 лет брака. Их расставание сопровождалось публичным обсуждением. У бывших супругов двое общих детей — дочь Анастасия и сын Иван.