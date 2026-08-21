Любовь Успенская унизила Канье Уэста, который приезжает в Санкт-Петербург: "Просто ужас"

На днях стало известно, что известный американский рэпер Канье Уэст в октябре даст два концерта в Санкт-Петербурге. Самые дешевые и самые дорогие билеты на выступления популярного артиста раскупили буквально за пару часов. Однако "королева шансона" Любовь Успенская не понимает такого ажиотажа.

Сама артистка ясно дала понять, что на концерт американского рэп-исполнителя не собирается. "Сказали, что г**но полное. Кто был на концерте, сказали, что просто ужас. Я даже не ожидала, что такой ужас. Зачем мне проверять это?" - заявила "Звездачу" Любовь Успенская.

Интересно, что почти сразу же с новостями о приезде в Россию Уэста появились сообщения и о возможной его встрече с Владимиром Путиным. Об этом якобы рэпер мечтает. Точку в этих обсуждениях поставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Помилуйте. Это не наша тематика. Это не Москонцерт, это Администрация Президента", - так он ответил на вопрос, может ли Путин встретиться с Уэстом.

Меж тем депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что Министерство культуры должно проверять иностранных артистов, которые собираются приехать в Россию с концертами. По его мнению, необходимо изучать творческий путь и высказывания зарубежных исполнителей. Минкульт должен взять этот процесс на контроль, считает Новичков.

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