Собянин: Цифровые решения Москвы помогают развивать "умные" города по всей стране

Московские цифровые решения помогают развивать "умные" города от Калининградской области до Дальнего Востока, то есть по всей России, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Более 50 встреч ежегодно проводятся с регионами по вопросам цифровизации, добавил мэр. Столица предоставляет им доступ к лучшим практикам.

Как уточнил глава города, самый большой интерес среди цифровых проектов Москвы вызывают, в частности, "МосМедИИ" (доступ к ИИ‑сервисам для врачей), "МЭШ", RUSSPASS.

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