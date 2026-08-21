Невестка-стриптизерша оставила сына Наташи Королевой без волос: певица ничего не сделала, чтобы ему помочь

Сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье в лице красавицы стриптизерши Мелиссы Фокс (в миру Анна Волынкина). Правда, девушке пришлось бросить денежную профессию, на этом настоял отец парня Сергей "Тарзан" Глушко.

Когда Мелисса выполнила все условия семьи благоверного, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге. Интересно, что родители невесты на свадьбу не приехали, а Королева и Тарзан решили совместить праздник сына с годовщиной своего брака.

Но зато после свадьбы певица постаралась окружить Мелиссу заботой и любовью. Артистка даже отвела невестку в стоматологическую клинику, где девушке провели сложную и дорогостоящую операцию по изменению прикуса. Кроме того, Наташа с удовольствием брала невестку с собой на гастроли, чтобы та путешествовала и смотрела страну. А недавно свекровь и невестка приняли участие в шоу, где в паре сражались за главный приз.

Теперь Мелисса Фокс и Архип Глушко снялись в клипе на новую песню Наташи Королевой. В работе приняла участие и сама певица вместе с мужем Сергеем Глушко. Съемки прошли в самом центре Москвы. Интересно, что прямо перед камерой Мелисса побрила Архипа налысо, оставив лишь озорной хвостик.

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"Странные!!! Да, это про нас!!! Это рецепт наших долгих и увлекательных семейных отношений!!!" - заявила Наташа Королева на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", никак не помешав невестке побрить сына налысо и не придя ему на помощь.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах семье и с юмором отреагировали на новый клип певицы. "Мелисса, очень полюбила ее после шоу. Наташе повезло со снохой", "Потрясающие", "Классные, приятно посмотреть на дружную семью", - высказались фанаты.

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