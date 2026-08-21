Заговорила дочь загадочно погибшего мужа Берковой: "Она соврала кое о чем"

Елена Беркова прославилась благодаря шоу "Дом-2". Недавно актриса пришла на интервью к Ксении Бородиной и рассказала о своей жизни после реалити. Елена несколько раз была замужем, и лишь один мужчина смог окружить звезду телешоу заботой и любовью. Но долго и счастливо не случилось. Беркова потеряла любимого и до сих пор не может смириться с утратой. Владимир Савро утонул в Крыму во время романтического путешествия.

После откровений Елены не смогла смолчать дочь Владимира Анастасия. Девушка уверена, что звезда "Дома-2" скрывает правду о том дне, когда погиб Савро.

"Елена Беркова что-то недоговаривает про смерть своего четвертого мужа Владимира Савро. Я, его дочь, слушала ее недавнее интервью. В нем она умолчала о многих аспектах того страшного происшествия. Она и соврала кое о чем", — заявила Анастасия.

Девушка обратила внимание, что, по словам Берковой, сама она чуть не утонула и на протяжении трех часов пыталась удержаться на волнах и выплыть. Однако утверждения актрисы не сходятся с официальными материалами дела.

"Она говорила, что потеряла моего отца из виду. Но она умела плавать, а мой отец — нет. Он считается пропавшим без вести, но правду не знает никто. Как утверждает Елена, на берегу было много свидетелей происшествия. Если это действительно так, по какой причине не нашли ни одного? Нет ни одного видео, ни одного человека, который бы рассказал, что произошло", — отметила Анастасия в личном блоге.

Дочь Савро заговорила спустя 13 лет после трагедии, потому что она потеряла отца, когда была еще ребенком, в то время у Анастасии не было возможности выяснить правду, теперь же она намерена докопаться до истины.

"Тогда мне было 9, и я не особо понимала, что происходит. Мы искали свидетелей, но ответов не получили. Сейчас я взрослый человек и хочу получить ответы. Моя цель — обратиться к Елене", — сообщила дочь Владимира, отметив, что ранее она уже пывталсь связаться с актрисой из-за вопросов наследства.

По словам Анастасии, она единственная наследница Савро, так как он не был в браке с Берковой. Но когда в 2020 году мужчину признали умершим, девушка попыталась получить его автомобиль. Но Елена отказалась отдавать машину.

"Она накатала кучу штрафов, потому что понимала, что квитанции будут приходит на имя моего отца. <…> Мы тогда все-таки дозвонились до Лены, чтобы забрать машину, на что она сказала: „Я ничего отдавать не буду“, — и заблокировала номера с которых мы звонили", — заключила Анастасия.