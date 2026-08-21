В зоне спецоперации российские войска освободили от неонацистов село Зеленое в Запорожской области. Под контролем - протяженная линия укреплений, в том числе подземные блиндажи.

ВСУ пытались обороняться при помощи танков, перебрасывали резервы на автомобилях. Хватило пары ударов беспилотниками, чтобы вывести вражеские бронемашины из строя. Артиллерия накрыла прилегающую лесополосу, не оставив противнику шанса на отступление.

Мощную поддержку наземным группам обеспечивает авиация. Бомбы весом полтонны рвались в Краматорске и Райгородке у Красного Лимана. До основания разрушены как минимум 4 пункта временной дислокации националистов.

Противник быстро теряет позиции на этих направлениях, а также у соседнего Славянска. Первые разведгруппы уже начали занимать его окраины, пока основные силы закрепляются восточнее - в городе Николаевка. Он уже в оперативном окружении.

Критическое положение ВСУ подтверждает статистика - за неделю армия России освободила 11 населённых пунктов.