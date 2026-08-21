Актер из сериалов "Универ" и "След" Павел Конёк умер в 39 лет

Актер Павел Конёк скончался в Гомеле. Ему было 39 лет. О трагедии сообщил режиссер Алексей Марусов, его слова подтвердил гомельский Театра кукол, в котором до самой смерти служил Павел.

"Не укладывается в голове, что снова молодые покидают этот мир. Ушел из жизни актер театра и кино Павел Конёк! Мне неоднократно счастливилось видеть Павла в разных ролях наших театров. Точный, чуткий, ранимый и правдоподобный... Невосполнимая потеря, вечная память, живи в своих ролях..." — написал Марусов на своей странице в соцсети.

Руководство гомельского Театра кукол в свою очередь отметило, что у Павла был огромный талант, бесконечное обаяние и светлая душа. "Мы скорбим вместе с родными, близкими и всеми нашими зрителями", — говорится в официальном сообщении.

Павел Конёк с 17 лет играл в гомельском драматическом театре. Позже поступил во ВГИК, причем талант Павла тогда отметил народный артист России Игорь Ясулович и пропустил его сразу на третий тур.

Телезрители запомнят Конька по лентам "След", "Адвокат", "Универ", "Не женское дело", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и еще 20 фильмам. Последней киноработой Павла стал сериал "Мятеж", тогда он трудился на одной съемочной площадке с Любовью Аксёновой, Юрием Чурсиным и Сергеем Шакуровым.

У Павла осталась семья — жена Юлия и маленькая дочь.