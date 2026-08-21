Мать назвала виновного в смерти актрисы Хайден Панеттьери

Сегодня, 21 августа, актрисе Хайден Панеттьери могло бы исполниться 37 лет. Однако артистка умерла при странных обстоятельствах.

Согласно отчету коронера округа Гринвилл Майка Эллиса, "никаких признаков травмы, которая могла бы привести к смерти", обнаружено не было. При этом в квартире, где жила Хайден Панеттьери, был обнаружен препарат для экстренной ликвидации последствий передозировки. Официальная причина смерти пока не установлена.

Теперь заговорила мать Хайден Панеттьери Лесли Фогель. Примечательно, что они долгое время не поддерживали отношений. По словам родительницы, причина была в неком человеке, из-за которого и возникло отчуждение между матерью и дочкой.

"Хотя мы с дочерью были в ссоре, это произошло не из-за недостатка заботы или любви. Причиной стала связь с токсичным человеком, который, как я считаю, и стал причиной ее смерти. Хайден была красивой и талантливой молодой женщиной, которая, к сожалению, связалась не с тем человеком, и хотя ее семья пыталась вычеркнуть его из ее жизни, нам это не удалось", - заявила Лесли Фогель для Entertainment Tonight.

Несмотря на то, что она не назвала имени виновного в смерти Хайден Панеттьери человека, фанаты в Сети уверены, что та подразумевала бойфренда актрисы Брайана Хикерсона. На протяжении нескольких лет их отношения сопровождались скандалами и конфликтами. Брайана прямо обвиняли в домашнем насилии.

Так, несколько лет назад он избил свою избранницу. Скандал разразился в ночь на 14 февраля – День всех влюбленных. Полицию вызвали обеспокоенные шумом соседи, но к прибытию наряда избранник актрисы успел ударить ее кулаком по лицу.

Примечательно, что именно он, по данным полиции, находился рядом с Хайден в момент ее смерти вместе со своим братом Заком.

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