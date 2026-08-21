Высказывания главы польского кабмина Дональда Туска о подрыве трубопроводов системы "Северный поток" вызывают изумление. Об этом рассказал в пятницу, 21 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песклв.

Ажиотаж ранее вызвали слова Туска о том, что "стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя". По мнению политика, правоохранительные и судебные органы Германии не должны тратить время и силы на поиски и привлечение виновников диверсии к ответственности.

Как отметил представитель Кремля, "если господин Туск выступает за подобные акты террористического саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания это ничего вызывать не может" (цитата по ТАСС).

Тем временем Danmarks Radio сообщает, что датские власти в 2024 году отказались помочь полиции ФРГ в проведении допросов в связи с расследованием подрывов "Северных потоков". Прокурор Дании, по данным журналистов, отказал Берлину в удовлетворении соответствующего запроса, сославшись на "потенциальную угрозу благополучию государства".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что теракт устроили украинские диверсанты при очевидной поддержке западных спецслужб. При этом диверсию на газопроводе не осудил никто — ни Франция, ни Германия.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, иронизируя над попытками западных стран имитировать расследование диверсии на газопроводах, отмечал, что "самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, — это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков".