Попытки воевать против детского мультфильма лишний раз наглядно показывают уродство киевского режима. На это указал в пятницу, 21 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про санкции Украины против мультсериала "Маша и Медведь".

В СНБО утверждают, что мультик опасен, поскольку "смыслом этого продукта является формирование нужного представления о России у детей на разных континентах", а ведь именно эти дети, которые сейчас смотрят "Машу и медведя", "растут, выбирают власть и формируют курс своих стран".

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, в действительности мультфильм "Маша и медведь" покорил весь мир "своей добротой, покорили своей человечностью, покорили пропагандой, в хорошем смысле этого слова, действительно самых лучших человеческих качеств".

На абсурдность действий Киева указала и представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как предположила чиновница, главарь киевского режима Владимир Зеленский "считает, что только так можно изменить положение дел на фронте".

Депутат Херсонской областной думы Александр Фомин не исключил, что попытки Украины пойти путем "назло России уши себе отморожу" могут привести к появлению в украинских детских учреждениях "школьной инквизиции". Она "будет изымать у детей дневники и ручки с изображением "Маши и медведя", а "у кого из учеников в браузере выявят просмотр российских мультфильмов, сразу лишат права на образование либо натравят ТЦК".

Сенатор Александр Волошин назвал санкции против детского мультфильма "Маша и Медведь" маркером, демонстрирующим степень абсурдности украинской политики. Как подчеркнул политик в комментарии ТАСС, "когда на государственном уровне угрозу национальной безопасности видят в вымышленных персонажах, это говорит как о состоянии самой безопасности, так и о психическом состоянии власти".