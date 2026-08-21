Звезда "Моей прекрасной няни" выходит замуж за британского миллионера: вот что известно о женихе

Ирина Андреева, сыгравшая младшую дочку Максима Шаталина, выходит замуж. Ксюша из "Моей прекрасной няни" выросла, ей уже 32 года.

Андреева после любимого сериала миллионов россиян решила не продолжать актерскую карьеру. Девушка уже много лет ведет закрытый образ жизни. С коллегами по "Моей прекрасной няне" связь она не поддерживает. Об успехе сериала экс-актриса предпочитает не вспоминать.

Родственники Андреевой еще изредка отвечают на звонки журналистов, но только для того, чтобы в очередной раз отметить, что Ирина больше не имеет никакого отношения к кино. "Моя сестра уже 15 лет не находится в медиапространстве. Журналистам пора заняться нынешними селебрити. А Иру не тревожить", — заявила сестра Андреевой.

Однако на днях СМИ сообщили новость, что исполнительница роли Ксюши вышла замуж. В Сети даже появились фотографии Ирины в роскошном платье, а на ее безымянном пальце трудно было не заметить кольцо с огромным бриллиантом.

Подробности удалось выяснить "СтарХиту". Старшая сестра Андреевой призналась, что свадьбы еще не было, Ира только получила предложение руки и сердца, сейчас она готовится к торжеству, которое состоится следующим летом.

"Дата свадьбы уже назначена. Свадебное торжество состоится через год. Сейчас они уже активно выбирают место для церемонии. Ждите красивых фотографий! Больше подробностей дать не могу — это личное", — поделилась с родственница актрисы.

Жених Ирины — миллионер из Британии. Он на несколько лет старше актрисы. Избранник обожает Андрееву и осыпает ее подарками, возит по люксовым курортам, катает на вертолетах и яхтах. Имя своего избранника звезда "Моей прекрасной няни" держит в строжайшем секрете.