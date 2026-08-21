Москвичей призвали насладиться теплыми выходными: погода начала готовиться к осени

В Москве и Московской области уже в ближайшие дни погода начнет готовиться к осеннему сезону. Об этом рассказал в пятницу, 21 августа, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, плавное снижение температуры воздуха ожидается в столичном регионе уже в ближайший понедельник, 24 августа. Первый день предстоящей недели будет относительно погожим, но посвежеет: под утро термометры покажут 11-14 градусов выше нуля, днем потеплеет до 19-22 градусов. В последующие дни воздух продолжит остывать.

Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев также призвал москвичей насладиться теплыми выходными 22-23 августа, поскольку уже в начале следующей недели в столицу придет похолодание. При этом уже в субботу, 22 августа, начнутся небольшие дожди из-за влияния фронтальной зоны над Центральным федеральным округом, сообщает РИА Новости.

Между тем "желтый" уровень погодной опасности введен в Москве и Московской области из-за прогнозирующегося тумана. Как следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России, ночью и утром субботы в отдельных районах ожидается туман. Предупреждение в связи с этим действует до 8 часов 22 августа.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды. Жителям столицы обещают перепады "от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", причем "характер погоды будет меняться буквально на глазах".