Россия нанесла удар по складу боеприпасов в Киевской области

Армия России нанесла новые групповые удары по важным военным целям на Украине. Как сообщили в Минобороны, в Киевской области уничтожен склад с комплектующими для дальнобойных ракет "Фламинго", логистический центр с западными грузами военного назначения и склад боеприпасов.

В порту Измаил уничтожена стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, а в Николаеве - морской перегрузочный терминал, логистические центры и 18 хранилищ с военным имуществом.

Украинские СМИ минувшей ночью сообщали о сильных взрывах и последующей после них детонации боеприпасов в Киевской области. Так как склады находились рядом с жилыми домами, местные власти объявили о массовой эвакуации жителей.