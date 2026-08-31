Камилла Паркер-Боулз побила Кейт Миддлтон: годами копила злобу и завидовала жене Уильяма

Королева Камилла считает, что наконец одержала победу в своей давней борьбе с принцессой Кейт за популярность. Все дело в недавнем визите в США.

Как пишет RadarOnline, 79-летняя Камилла чувствует себя победительницей, потому что поездка в Америку был воспринята как дипломатический триумф. Во время визита королеву фотографировали смеющейся вместе с президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в Белом доме, а также общающейся с Анной Винтур и Сарой Джессикой Паркер в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

"Камилла вернулась из Америки с вновь обретённой уверенностью в своём положении — как внутри монархии, так и в глазах общественности. Долгое время она очень остро осознавала, что Кейт вызывает такой уровень восторга и симпатии, который способен затмить практически любого другого члена семьи. Но приём, оказанный Камилле в США, значительно изменил её отношение к ситуации", — сообщил один из источников в королевских кругах.

Якобы Паркер-Боулз почувствовала, что люди искренне интересуются именно ею, а не просто воспринимают её как жену короля, и своими глазами увидела, что способна самостоятельно привлекать внимание прессы и вызывать расположение публики.

"После многих лет беспокойства о том, что она никогда не сможет соперничать с популярностью Кейт, Камилла теперь считает, что заняла собственное место в сердцах народа и фактически победила Кейт в их борьбе за популярность. Она вернулась с ощущением, что огромная пропасть, которая, как ей когда-то казалось, существовала между ними, значительно сократилась. И в частном порядке складывается впечатление, что теперь она наконец считает себя победительницей в этой конкретной борьбе", — отметил инсайдер.

Во время визита в США перед Паркер-Боулз стояла непростая задача — утвердиться в своей новой роли после 70-летнего правления Елизаветы II, в то время как Кэтрин, принцесса Уэльская, пользовалась огромной популярностью у публики.

"Камилла никогда не забывала, насколько неопределённым когда-то было её положение и сколько времени потребовалось, прежде чем она почувствовала, что публика действительно её приняла. Годами она знала, что есть люди, которые никогда её не примут, и одновременно наблюдала за тем, как Кейт практически без усилий становится одним из самых популярных и вызывающих восхищение членов королевской семьи", — сообщил другой источник из дворца.

Пока Паркер-Боулз годами копила злобу и завидовала жене принца Уильяма, Кейт никогда не считала себя соперницей Камиллы. Миддлтон всегда отходила в сторону, чтобы ни в коем случае не затмить короля с королевой.

"Кейт просто не смотрит на всё это через ту же призму соперничества, через которую, судя по всему, смотрит Камилла. Она не сидит в нетерпении, ожидая своего часа, и не ищет возможностей утвердиться в качестве самой важной женщины королевской семьи. Кейт прекрасно понимает, какое будущее ожидает её и Уильяма, и знает, что у неё совершенно нет причин торопить его наступление. Напротив, она хочет, чтобы правление Карла и Камиллы было долгим и успешным, поскольку это даёт ей время и пространство сосредоточиться на своей семье, здоровье и делах, которые ей по-настоящему дороги", — пояснил один из приближенных принцессы Уэльской.