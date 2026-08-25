Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Андрей Абакумов, доставляя продовольствие нашим подразделениям, попал под артобстрел и атаки FPV-дронов противника. Рискуя жизнью, он уничтожил два беспилотника из стрелкового оружия и своевременно привёз груз в пункты назначения.

Младший лейтенант Азат Нафисуллин вместе со своим взводом выдержал двенадцать атак вражеских коптеров. Грамотно организовав наблюдение, он корректировал огонь и действия подчиненных. Ключевой рубеж обороны был удержан, потерь среди наших бойцов нет.