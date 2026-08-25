Ночью 25 августа над российскими регионами сбили 148 воздушных целей

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 148 воздушных целей.

Цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.

Минувшей ночью режим воздушной угрозы из-за БПЛА и ракет вводился в 14 регионах. Ракетная опасность объявлялась в Брянской, Орловской и Тульской областях.

В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА на железнодорожную станцию Афипская погибли два человека, еще двое пострадали.

В Белгородском и Ракитянском округах Белгородской области погибли три мирных жителя, еще четверо получили ранения. В больнице также умерла женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки ВСУ в Грайворонском округе 13 августа, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.