ПВО сбила 267 дронов ВСУ в ночь на 27 августа над регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники ВСУ сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей. Дроны ликвидированы над Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, республиками Башкортостан и Крым, над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в "Максе" об отраженной атаке украинских дронов на регион. Он написал, что силы ПВО ночью уничтожили 18 беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.